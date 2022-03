Makine İkmal tamir edip yeniliyor, Melikgazi Belediyesi tasarruf ediyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Makine İkmal Müdürlüğü atölyelerinde her türlü iş makineleri ve araçların tamir, bakım ve onarım işlerinin donanımlı ve nitelikli personel tarafından yapıldığını söyledi.

Belediyenin tamirhanelerinin bir sanayi tesisi gibi çalıştığını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi bünyesinde kendi çalışanlarımız ile tamir tadilat işlemini gerçekleştiriyoruz. Ustalarımız bakımonarım, oto elektrik, kaynak, hidrolik, boyama, fren, oto lastik gibi işleri atölyemizde kendisi yapıyor. Bu çalışma ile büyük bir kazanç elde ediyoruz, çünkü daha büyük çalışmayı daha az maliyetle gerçekleştiriyoruz. Başta paletli ve lastikli ağır iş makinaları olmak üzere, kamyon, kamyonet otomobil gibi her türlü aracı konusunda uzman çalışanlarımız tamir ediyor, onarıyor, bakımını yaparak hizmete hazırlanıyor. Bu çalışma ile daha kısa sürede daha az maliyetle atölye çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Belediyemize ait asfalt serme çalışmalarında kullanılan araç ve iş makineleri asfalt sezonuna hazır halde. Kazanan belediyemiz ve Melikgazi olmaktadır. Kazancımız ile yeni araçlar satın alıyoruz. Her geçen yıl araç sayımızı artırıyoruz. Böylece daha etkin ve verimli bir hizmet veriyoruz. Makine ikmal sahasındaki görevli personele gösterdikleri emek için teşekkür ederim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.