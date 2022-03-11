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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şampiyonlar, Kayseri'de çiçeklerle karşılandı

İHA

Şampiyonlar, Kayseri'de çiçeklerle karşılandı

Bulgaristan’da yapılan U23 GrekoRomen Güreş Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olan Kayseri TOHM ve Şeker Spor Kulübü sporcusu Emre Mutlu ile Avrupa ikincisi Abdullah Toprak, havalimanında yapılan tören ile karşılandı.
U23 GrekoRomen Güreş Avrupa Şampiyonası Bulgaristan’da yapılan müsabakalarla tamamlandı. Şampiyonaya Kayseri’den katılan Kayseri TOHM ve Şeker Kulübü sporcuları Emre Mutlu 55kg’da Avrupa Şampiyonu, Abdullah Toprak ise 72kg’da Avrupa ikincisi oldu. Şampiyona dönüşü Kayserili pehlivanlar Erkilet Havalimanında yapılan törende çiçeklerle karşılandı.
Karşılama töreninde konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Kayseri TOHM’da çalışmalarını sürdüren Şeker Spor Kulübü sporcularımızın Avrupa şampiyonasında almış olduğu altın ve gümüş madalya bizleri oldukça gururlandırdı. Buradan emeği geçen değerli antrenörlerimizi, idarecilerimizi ve sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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