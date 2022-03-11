Başkan Yalçın: “Millet olarak İstiklal Marşı’nı kendimize düstur edinmeliyiz”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında İstiklal Marşı’nın, Türk Milleti’nin bağımsızlık mücadelesinin meşalesi olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, ayrıca milli mücadele ruhunu ve Türk Milleti'nin vatan sevgisini en güzel şekilde yansıttığını kaydetti.

Başkan Yalçın mesajında, “Bundan 101 yıl önce Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan milli marşımızın oluşturduğu milli mücadele ruhu, vatanın dört bir yanına yayılarak, en zor ve çetin dönemlerde milletimize ilham kaynağı olmuştur. Bugün bu topraklarda huzur içerisinde yaşıyorsak, o zaman verilen mücadelenin, çekilen çilenin karşılığıdır. İstiklal Marşı şairimiz Akif’in hayatını, eserlerini ve İstiklal Marşı’nı kendimize düstur edinmeli, vatan sevgimizi buna göre şekillendirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, mesajını şöyle tamamladı:

“Bu duygu ve düşüncelerle, İstiklal Marşı’mızın kabulünün 101. yıl dönümünde, başta Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, ruhları şâd olsun diyorum.”

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