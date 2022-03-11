Karla kaplı yollarda sağlık çalışanları hastaya ulaşmak için seferber oldu Kadın 112 personeli yolda kalmamak için zincir taktı

Kayseri'de sağlık ekipleri, kentte etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle kırsal bölgelerde hastalara ulaşmak için seferber oldu.

Kentte gece saatlerinde başlayan ve gün boyu etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Son 22 yılın Mart ayında en yoğun kar yağışını alan kentte çalışmalarını aralıksız sürdüren 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği'ne bağlı ekipler, hastalara ulaşmak için seferber oldu. Kar nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı Develi İlçesi'nde hastalara ulaşmak için üstün gayret sarf eden kadın ambulans görevlileri de, olumsuzluk yaşanmaması için ambulans lastiklerine zincir taktı.

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