Rektör Karamustafa’dan İstiklal Marşı Kabulünün 101. Yıldönümü Mesajı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İstiklal Marşı’nın milli marş olarak kabulünün 101. yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Rektör Karamustafa, yayımladığı mesajında, bağımsızlığın, egemenliğin, millet olarak dirilişin ve yeniden var oluşun en önemli simgesi olan İstiklal Marşı'nın, üzerinde yaşadığımız toprakların nasıl bir mücadele ile vatan olduğunu gösteren eşsiz bir eser olduğunu kaydetti. KAYÜ Rektörü Karamustafa, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Milletleri millet yapan unsurların en başında milli marşları gelmektedir. Türk Milletinin milli marşı olan İstiklal Marşı, marşların en anlamlısı ve en güzelidir. Çünkü her mısrası milletimizin bağımsızlık mücadelesini, kahramanlığını, fedakârlığını, ezan ve bayrak sevgisini, şehit ve gazilerimizi yansıtır. Her okunduğunda dikkatle dinlenen İstiklal Marşımız, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un Türk Milletine teslim ettiği en önemli emanettir. Biz bu emaneti en iyi şekilde koruyacak ve ebediyete kadar yaşatacağız. Ülke olarak, millet olarak her anımızda sürekli birbirimizle kenetlenecek, en zor anlarımızda dahi birbirimizden hiçbir zaman ayrılmayacağız. Biz Türk Milleti olarak bir ve beraber oldukça hiçbir güç bizi yıldıramaz, yolumuzdan alı koyamaz. Tarih boyunca türlü senaryolarla bizi bu topraklarda tutundurmamaya, dışlamaya çalışan ve her seferinde hüsrana uğrayan düşmanlarımız, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nda ‘Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım’ mısrasında da ifade ettiği gibi; ezelden beri hür yaşamış ve hür yaşayacak Türk Milleti hiçbir zaman kimseye boyun eğmeyecektir. Yeter ki, birliğimize, imanımıza, ezanımıza, vatanımıza ve bizi biz yapan değerlerimize her zaman sahip çıkalım. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşı’mızın kabulünün 101. yıldönümünde milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ile vatanımızın bağımsızlığı uğruna canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.