Kayseri Yolspor 3 takviye yaptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri Yolspor transferin son gününde kadrosuna 3 yeni ismi dahil etti.

Kayseri Süper Amatör Küme’de PlayOff’a kalan Kayseri Yolspor’da gözler Hacılar Erciyesspor maçına çevrildi. Normal sezonu 41 puanla ikinci sırada tamamlayarak PlayOff oynamaya hak kazanan turuncu siyahlılar dün kadrosuna takviye yaptı. Kayseri Yolspor, Kocasinan Ülküspor’dan Muaz Guzay, Tomarza Belediyespor’dan İlker Karadöl ve Hakan Gazcıoğlu’nu kadrosuna kattı.

PlayOff öncesi kadrosuna kattığı yeni isimler ile güç katan Kayseri Yolspor şampiyonluğa inanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.