İstiklal Marşı’nın kabulü Kayseri’de coşkuyla kutlandı

Kayseri’de 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen program alkış aldı.



ÖmerSerpil Özmermer Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen programa, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, hayırsever ÖmerSerpil Özmermer çifti, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okumasının ardından başlayan programda Kur'anı Kerim tilaveti okundu. Programın açılış konuşmasını yapan Türkçe Öğretmeni Hakan Teltik, “Mehmet Akif gibi büyük insanların yaşamları boyunca yaşadıkları sıkıntılar, çektikleri çileler onların bir bakıma doğum sancıları gibidir. Ne zaman ki ölürler işte o zaman asıl doğumları başlar. Mehmet Akif gibi büyük insanlar asıl doğumlarına eriştikten sonra belirli çağlarda güçlerine ererler, olgunlaşırlar ve yaşlanırlar. Ancak her ne olursa olsun her dönem yüzyıllar boyunca yaşarlar ve milletinin nefesi, toplumunun sesi kalemler olmaya devam ederler” dedi.

ÖmerSerpil Özmermer Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Celil Okur da, “İstiklal Marşımız merhum Mehmet Akif Ersoy’un zor bir ruh halinde Tacettin Dergahında yazıldı. Milli marşlar milletlerin kahramanlık destanlarıdır. Türk milleti hür ve bağımsız yaşama idaresini en muazzam şekilde ifade eden İstiklal Marşımız 12 Mart 1921 tarihinde yine millet iradesinin temsil edildiği yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde büyük bir heyecan, gurur ve genel bir mutabakatla kabul edilerek o günden bu güne milli kimliğimizin bir vesikası olarak söylenmekte ve söylenmeye de devam edecek” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrencilerin düzenlediği etkinlikler, protokolden tam not aldı. Düzenlenen program, öğrenci ve öğretmenlerin eserlerinin yer aldığı serginin açılışı ile sona erdi.

