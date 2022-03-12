Talas Antika Pazarı yarın açılacak

Kurulduğu günden bu yana her ayın vazgeçilmezleri arasında yer alan Talas Antika Pazarı koleksiyonerler ile antika meraklılarını buluşturmaya hazırlanıyor.

Tarihi Harman Mahalle Meydanında 13 Mart Pazar günü kurulacak pazarda birbirinden değerli antika ürünler vatandaşların beğenisine sunuluyor. Antika tarım aletlerinden, sanatsal ürünlere, çeşitli koleksiyon parçalarından ev eşyalarına kadar birçok ürünün yer aldığı pazara her zaman olduğu gibi bu Pazar günü de yoğun ilgi bekleniyor

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