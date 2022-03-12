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Başkan Çolakbayrakdar: "Kocasinan'da yaşamak bir ayrıcalık"

İHA

Başkan Çolakbayrakdar: "Kocasinan'da yaşamak bir ayrıcalık"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek, sosyal belediyecilik, kentsel dönüşüm, altyapı ve ulaşım ile ilgili yapılan ve yapımı devam eden çalışmalarını sunum eşliğinde anlattı. Kocasinan’da yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle Kocasinan'ı her alanda hizmetin merkezi konumuna getirdiklerini söyledi.
Gönüllü Kültür Teşekkülleri Derneği ve diğer sivil toplum kuruluşlarının yönetici ile üyelerini belediye hizmet binasında misafir eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan çalışmaları ve hayata geçireceği projeleri sinevizyon eşliğinde anlattı. Başkan Çolakbayrakdar, ilk olarak sosyal belediyecilik konu başlığıyla yapılan ve yapılacak çalışmaları aktardı. Büyük ve güçlü Türkiye için ellerindeki imkanları en iyisini ortaya koyduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın büyük coğrafyaya sahip olmasının büyük bir avantaj olarak gördüklerini ifade ederek, ilçenin alternatifi çok olduğu için şehrin Kocasinan bölgesine doğru büyüdüğüne dikkat çekti. İnsanı merkez alan hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ve ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşların yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’ye yakışır sosyal belediyecilik hizmetleri yaptıklarının altını çizerek, “İnsan odaklı bir hizmet anlayışıyla Kayserililere hizmet veriyoruz. Güzel hizmetlerimizden biri olan ve ilçede yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi 50 yaş üzeri vatandaşlarımıza haftanın yedi günü bir öğünlük sıcak yemek hizmetini veriyoruz. Büyüklerimizin duasını alıyoruz. ‘Dost eli’ kartımızla ise ihtiyaç sahiplerine alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. İaşe paketi dağıtımının yanı sıra Kocasinan Gönüllüsü projemizle ihtiyaç sahiplerinin yüreklerine dokunuyoruz. İkinci el ile ilgili Yeşil Mahallemizde mağazamızla vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Özellikle yeni başlattığımız uygulamayla kırsal mahallelerimizdeki vatandaşlarımıza her türlü giysiyi ulaştırıyoruz. Sosyal Marketimizle ise kayıtlı ailelerimize sıfır ürünlerle alışveriş keyfi yaşatıyoruz. Çölyaklı ailelere glütensiz ürün paketi dağıtıyoruz. Kayseri’de ilk başlattığımız ve diğer belediyelere örnek olan paketimizin ardından Glütensiz Kayseri Mutfağı projemizi de hayata geçireceğiz. Kocasinan bölgesinde doğan her bebeği ‘Hoş Geldin Bebek’ setiyle karşılıyoruz. İhtiyaç sahibi asker ailelerine asker yardımı yapıyoruz. Değişik branşlarda eğitim faaliyeti yürütüyoruz. ‘Robotik Kodlama’ kursuyla çocuklarımızı, insansız hava araçlarını yapabilecekleri donanıma kavuşturuyoruz. Hizmetlerimizle Kocasinan’a, Kayseri’ye değer katıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak, eğitimden sağlığa, kültürden sanata hayatın her alanında ilçe sakinlerinin yanında yer alarak, Kocasinan’da yaşamanın ayrıcalıklı olduğunu gösteriyoruz” ifadelerine yer verdi.
Kentsel dönüşümle yaşam alanı ve yeni bir şehir kurduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Kentsel dönüşüme ayrı bir değer ve önem veriyorum. Kentsel Dönüşüm kapsamında kanuni olarak belediyelerin önünü açan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eder, şükranlarımı sunarım. Özellikle kentsel Dönüşüm bizim için öncelikli olarak sosyal bir dönüşüm anlamı taşımaktadır. Vatandaşın ne tür ihtiyacı varsa kentsel dönüşümle gerçekleştiriyoruz. İlçenin çehresini değiştirerek, sosyal mekanlar oluşturuyoruz. Okul, Kur’an Kursu, cami, pazar yeri, park, oyun ve spor alanları, sosyal merkezler gibi bölgede nelere ihtiyaç duyuluyorsa kentsel dönüşümle birlikte tamamlanmasını sağlıyoruz. Bu bizim esas amaçlarımızın başında geliyor. Dönüşüm alanlarından Ahievran Mahallemizde 215 adet ruhsatsız yapı, vatandaşlarımızın rızasıyla yıkıldı ve mahallemizde yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Sürecin hızlı işlediği Ziyagökalp Mahallemizde ise anahtar teslimi devam ediyor. Seyrani, Yunusemre ve Uğurevler bölgesinde bir yandan yeni konutlar inşa ederken diğer yandan ise anahtarlar teslim ediyoruz. Türkiye’de ilçe belediyeler ölçeğinde kendi imkanlarıyla büyük ölçekte kentsel dönüşüm yapan tek belediyeyiz. Argıncık, Yeşil Mahalle, Boztepe, Sancaktepe ve Oruçreis gibi mahallerimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.
Kocasinan’ın büyük hedefleri olduğunu ve bunun içinde altyapı çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Yaptığımız yatırımlarla kendi kendine yeten bir belediye olduk. 200 bin metrekare alan üzerinde Kayseri’de kamuda en yüksek kapasiteye sahip olan ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plentimizle asfalt üretimi gerçekleştiriyoruz. Çevre dostu özelliğiyle saatte 240 tonluk kapasiteye sahip asfalt üretimiyle daha hızlı, ekonomik ve kaliteli üretim imkanı sunuyoruz. Ayrıca 2020 yılında dünya standartlarında asfalt üretiminin kalitesini ölçmek için laboratuvarı faaliyete geçirdik. Geçen sene hizmete sunduğumuz Agrega Üretim Tesisiyle asfalt için gereken olan malzemeyi üretiyoruz. Taş ocağımızda kendi üretmiş olduğumuz agrega ile kendi üretmiş olduğumuz asfalt tesisimizle Kocasinan’ımızın yollarını yenilemeye devam ediyoruz. Taş Ocağını hizmete sunan Kocasinan Belediyesi, yılsonu itibariyle ürettiği 270 bin ton mıcır malzemesiyle hem tesisin maliyetini çıkardı hem de 2 Milyon 400 Bin TL ekonomiye kazandırdı. Araç filomuzu yeniledik. Hedefimiz, Kocasinan’ın her bir köşesinin yollarını yenileyip, asfalt serimi gerçekleştirmek” şeklinde konuştu.
‘Benzersiz Şehirler’ konu başlığıyla tarihi yapıları ve mekanları; şehrin gündelik hayatının ayrılmaz parçası haline getirerek, gelecek nesillere aktarılacağını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Özellikle şehrin yaşam kültürüne uygun yeni alanlar planlıyoruz. Şehrin doğal, tarihi ve kültürel değerlerine de sahip çıkmış oluyoruz ve bu anlamda farklı hizmetler sunuyoruz. Bunlardan biri olan Hıdırellez Gök Gözlem Evi’nde hızla çalışmaları tamamladık ve bu yıl hizmete açacağız. Güneşli Jandarma Konağı’nda ise restorasyonunu tamamlayıp, aslına uygun olarak hizmete sunduk. Çandır Camii ve Himmetdede Mescidi’nde çalışmalar tamamlanarak, ibadete açıldı. Bayramhacı Termal Turizm ise planlama çalışmalarına başladık. Küçük dostlar ambulansı ilk hizmete sunulduğundan Kayseri’de ilk ve Türkiye’de sayılı hizmetlerden bir tanesiydi. Şimdi diğer belediyelere örnek oldu. 10’larca fonksiyonel ve yeni parklar yapacağız. Kocasinan’ı toplam yeşil alan 6 Milyon 50 bin 962 metrekare ile Dünya standartlarının üzerine çıkarttık. 2021 yılında 5 bin 312 ton kağıtkarton atığı geri dönüştürerek, 90 bin 304 adet ağacı kurtardıklarını 6 yılda ise 33 bin 415 ton kağıtkarton atığı geri dönüştürerek, 568 bin 55 adet ağacın kesilmesini önledik. 60 dönüm kendi arazimize ektiğimiz aspiri hasad edip ve ardından ürettiğimiz aspir yağını, ihtiyaç sahibi ailelere hediye olarak dağıttık. Gayretimiz, bölgenin kalbine dokunacak projelerle Kocasinan’a özgü ve Kocasinan’ı farklılaştıracak bir şehir inşa etmek” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, imkanlar ölçüsünde Kocasinan’daki 93 mahallenin her bir köşesinde en iyi şekilde hizmetler ürettiklerini ve şehre daha güzel hizmetler yapabilmek için üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.
İlçeye güzel yatırımlar ve projeler yapıldığını vurgulayan Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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