Yazar Ayhan Kılınçkaya ‘Üstad’ isimli kitabını tanıttı

Emekli vergi müfettişi ve yazar Ayhan Kılınçkaya, otobiyografi türünde meslek yıllarında yaşadığı anılarını kaleme aldığı 'Üstad/Emekli Vergi Müfettişinin AnılarıSon Rapor, Hayata Dair' kitabının tanıtımını yaptı.

Kayseri Develililer Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde düzenlenen tanıtım törenine Dernek Başkanı İsmail Arslan, yazar Ayhan Kılınçkaya ve dernek üyeleri katıldı. Yazdığı kitapta her okuyucunun kendinden bir şeyler bulabileceğini söyleyen yazar Ayhan Kılınçkaya, “Kitabımız emekli vergi müfettişinin anılarını ve ismini taşıyor. Kitabımızın ismi 'Üstad', genelde maliyeciler kendi aralarında kıdemli büyüklerine üstad diye hitap ederler. Bu isimden esinlenerek kitabımızı yazdık. Kitabımız otobiyografi türünde. Hayat hikayemizi anlatıyoruz ama sırf bundan ibaret değil. Yaşadığımız olayalar, çevre ve içinde biz de varız. Kısaca insanların yüzünde tebessüm bırakacak anılar ve hatıralar var. Yararlı olacağını düşünüyorum ve bu nedenle de bu kitabı kaleme aldım. Kitabı değişik aralıklarla yaklaşık 3 yılda hafızamızı yoklayarak yazdık. 3 yıllık bir çalışmanın sonucu oldu. Bu kitap daha çok özellikle hemşerilerimizi, meslektaşlarımız olan vergi müfettişlerini ilgilendiriyor. Kitaba göz atan herkesin yüzünde bir tebessüm bırakacağını düşünüyorum. Herkes kendisinden bir şeyler bulacak bu kitapta eminim ki. Bu nedenle de kitabımızın okunmasını tavsiye ediyoruz, farklı ve değişik bir kitap” dedi.

Kayseri Develililer Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Arslan da, “Derneğimiz her Cumartesi düzenlediği toplantılardan birini daha burada icra ediyor. Bugünkü konumuz ve konuğumuz da Ayhan Kılınçkaya. Kendisi bizim eski başkanlarımızdan ve şu anda da derneğimizin denetim kurulu üyesi. Kitabın tanıtımı ve imza günü dolayısıyla burada bir araya geldik. Ben Ayhan üstadıma bu çalışmasından dolayı teşekkür ediyorum ve bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum. Develili hemşerilerimizin de bu kitabı temin edip okumalarını rica ediyorum. Bir kez daha kendilerine başarılar diliyorum. Bugün 12 Mart ve önemli bir gün milletimiz için. İstiklal Marşı’nın kabul edilişininin 101. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla beraber, yazarımız Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

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