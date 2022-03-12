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Sahasında Konyaspor ile karşılaşacak Kayserispor'da 3 futbolcu forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Konyaspor'u konuk edecek Kayserispor'da 3 eksik var. Sakatlıkları bulunan Bernard Mensah ve Mame Thiam ile sarı kart cezalısı Gustavo Campanharo yarınki Konyaspor maçında takımındaki yerini alamayacak.

Sakatlıkları geçen Majid Hosseini ile Emrah Başsan ile maç kadrosuna dahil edildi.

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