Kayserispor Konya karşısında 5 maçtır kazanamıyor

Yukatel Kayserispor, Konyaspor ile ligde oynadığı son 5 maçında galip gelemedi.

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak Kayserispor, 3 puanı hanesine yazdırarak çıkışa geçmek istiyor. Komşu kent takımı ile ligde oynadığı son 5 maçta galip gelemeyen sarı kırmızılılar, bu kez kazanan taraf olmak istiyor. Konyaspor ile oynadığı son 5 maçta kazanamayan Kayserispor 3 kez yenilirken 2 kez de berabere kaldı. Geçen sezon Kayseri'de oynanan maçı 21 kaybeden Kayserispor, bu sezon da Konya'da oynanan maçta 20 yenilmişti.

Kayserispor, rakibine karşı son galibiyetini 2018/2019 sezonunda deplasmanda 10'lık sonuçla almıştı.

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