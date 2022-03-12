Kayseri'de husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, husumetli iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla yaralanan Ahmet T. (60), hastaneye kaldırıldı. Olayın şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Talas ilçesi Halef Hoca Caddesindeki oyun salonunda meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ersin B., belinden çıkardığı tabancayla Ahmet T.'yi bacaklarından yaraladı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralıyı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın şüphelisi Ersin B. ise yanında bulunan Oğulcan B. ile birlikte otomobille kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin takibi sonucu şüpheliler Kuzey Çevre Yolu Terminal Kavşağı'nda yakalandı. Takip sırasında ise polis aracında hasar meydana geldi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-03-12 23:50:46



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