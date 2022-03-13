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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mini kar temizleme araçları sahada

İHA

Mini kar temizleme araçları sahada

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, vatandaşların yoğun şekilde kullandığı kaldırımlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yeni aldıkları elle kumandalı kar küreme araçları ile temizleme çalışması yapıldığını söyledi.
Kaldırımları daha seri temizlemek için bu araçları aldıklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Karla mücadele çalışmalarında personellere kaldırım üzerinde kullanılmak üzere mini kar küreme araçları da eşlik ediyor. Bu yeni küçük makineler elle kumandalı olarak kar küreme işlemi yapıyor. Biri fırçalı diğeri bıçaklı olmak üzere kaldırım üzerinde oldukça etkili. 6 adet alarak belediyemizde kullanmaya başladık. Kendisi küçük ama işlevi büyük. Daha seri iş ortaya çıkıyor ve işçilik açısından faydalı. Daha nitelikli ve daha seri hizmet için yeni çıkan teknolojik ekipmanlar ile araç filomuzu güçlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

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