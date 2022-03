Başkan Çolakbayrakdar’dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Pandemi ile mücadele kapsamında da en büyük fedakarlık örneği gösteren tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutlayan Başkan Çolakbayrakdar, hastaların sağlığına kavuşması için gecesini gündüzüne katarak şifaya vesile olan doktor, hemşire ve tüm sağlık çalışanlarının karşılık beklemeden büyük bir fedakarlık örneği sergilediklerini söyledi.

Sağlık çalışanlarının her zaman yanlarında olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Tüm sağlık çalışanlarına ülkemiz adına müteşekkiriz” dedi. Hastalarına şifa arayan doktor, hemşire ve bütün sağlık çalışanlarının insanlık adına büyük bir hizmet sunduğunu kaydeden Başkan Çolakbayrakdar; “Özellikle bu süreçte de büyük bir özveriyle çalışan ve insanlık adına büyük bir hizmet sunan sağlık çalışanlarının her zaman yanlarındayız. Hizmetlerimizle sağlık çalışanlarımızla gönül birliği oluşturuyoruz. Bu vesileyle her zaman olduğu gibi bu süreçte de büyük bir fedakarlık ve sabırla görev yapan doktorundan hemşiresine, eczacısından destek personeline tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor, 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

