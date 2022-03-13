Gurbetçi vatandaşın cenazesinin "Cenaze Yozgat’ın" denilerek yıkanmadığı iddiası

Almanya’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gurbetçi vatandaşın cenazesi, Kayseri’de iddiaya göre "Cenaze Yozgat’ın, bu cenaze uçakta basınca maruz kaldı" denilerek yıkanmadı. Aldıkları cevap karşısında neye uğradıklarını şaşıran merhumun yakınları, cenazeyi kendi imkanları ile yıkayarak Yozgat’ta defnetti.

Almanya Esslingen'de yaşayan 50 yaşındaki Taşkın Koç, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Esslingen Savcılığı otopsi yapılmasına gerek olmadığını belirterek, cenazenin götürülmesine izin verdi. Bunun üzerine ailesi cenazeyi defnetmek üzere memleketleri Yozgat'ın Aşağıtekke köyüne getirmek istedi. Uçakla Kayseri'ye getirilen cenazeye Kayseri'de otopsi yapıldı. Kayseri Devlet Hastanesi'nde otopsi yapılan Taşkın Koç'un cenazesinin yeniden yıkanması gerektiği belirtildi. Devlet Hastanesi'nde gassal olmadığı için aile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne yönlendirildi. Ancak iddiaya göre aileye cenazenin burada da yıkanamayacağı söylendi.



"'Hangi ilin cenazesi ise o il sınırları içerisinde yıkanması gerekiyor' denildi"

Sabah saatlerinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne geldiklerini ve bir türlü cenazelerini yıkatamadıklarını belirten İbrahim Nayim, "Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Buket Ergün ile görüştük. Kendisi bize önce cenazenin yurt dışından geldiği ve tabut uçakta basınca maruz kaldığı için tabutu açamayacaklarını ve cenazeyi yıkayamayacaklarını söyledi. Biz de kendilerine Kayseri'de otopsi olduğunu ve tabutun açıldığını söyledik. Bu kez de otopsi nerede yapıldıysa orada yıkatın dedi. Daha sonra '5 günlük cenazeleri yıkayamıyoruz. Bu cenaze Yozgat'a defnedilecekse gidip orada yıkatmanız gerekiyor. Bu Yozgat'ın cenazesi. Hangi ilin cenazesi ise o il sınırları içerisinde yıkanması gerekiyor' diyerek birçok bahaneler sıraladı. Biz de kendisine köyümüzün Kayseri sınırında olduğunu belirterek, 'Yozgat bize 185 kilometre uzaklıkta. Cenazeyi yıkatmak için bu kadar yol mu gidelim?' dedik. Ama kendisini ikna edemedik" diye konuştu.



"Çözüm yolu bulmaya çalışsak da bulamadık"

Cenazelerini Kayseri'de bir türlü yıkatamadıklarını belirten İbrahim Nayim, "Mezarlıklar Müdürlüğüne getirdiğimiz cenazemiz 2 saate yakın cenaze aracı içinde bekletildi. Bir çözüm yolu bulmaya çalışsak da bulamadık. Kayseri Büyükşehir Belediyesi yetkilileri 'cenaze yıkansın' demesine rağmen Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Buket Ergün bize 'Bu Yozgat'ın cenazesi, burada yıkayamayız' dedi. Hal böyle olunca biz de o zaman cenazemizi götürüp evimizde yıkatırız diyerek köyümüzün yolunu tuttuk" dedi.

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