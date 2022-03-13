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Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Konyaspor: 1 (İlk yarı)

İHA

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Konyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Kayserispor sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 21'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Cardoso’nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunma topu uzaklaştırmak istedi. Ceza sahasına gelen topu önünde bulan Abdülkadir’in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 10
15. dakikada Cardoso’nun pasıyla sağ kanattan topa hareketlenene Onur, topu ceza sahası içerisindeki Gavranovic’e çıkardı. Gavranovic, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 20
26. dakikada Cikalleshi’nin kafayla savunmanın arkasına gönderdiği topu Abdülkerim filelere gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonucu pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol iptal oldu.
25. dakikada Cikalleshi’nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Rahmanovic’in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden auta gitti.
41. dakikada Hadziahmetovic’in düşürülmesi sonucu kazanılan penaltı atışını kullanan Guilherme, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 21
45. dakikada Guilherme'nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Amilton'un vuruşunda top kaleci Bilal'de kaldı.

Stat: Kadir Has
Hakemler: Yasin Kol xx, Mehmet Kısal xx, İbrahim Bozbey xx
Kayserispor: Bilal xx, Onur xx, Hosseini x, Uğur xx, Carole xx, Cardoso xx, Attamah xx, Abdulkadir xx, Mane x, Mustafa x, Gavranovic xx
Yedekler: Lung, Kolovetsios, Kemen, Gökhan, Emre Demir, Emrah, İlhan, İbrahim, Ramazan, Mert
Teknik Sorumlu: Taşkın Aksoy
Konyaspor: Sehic x, Skubic xx, Adil x, Abdülkerim x, Guilherme xx, Soner xx, Hadziahmetovic xx, Amilton x, Rahmanovic x, Bytygi x, Cikalleshi x
Yedekler: Erten, Çekiçi, Uğurcan, Musa, Oğulcan, Alberk, Michalak, Ekrem
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Abdülkadir (dk. 6), Gavranovic (dk. 15) (Kayserispor), Guilherme (dk. 41 pen.)
Sarı kartlar: Attamah (Kayserispor), Abdülkerim (Konyaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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