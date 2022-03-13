Yukatel Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: 2-3

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ (DHA)- STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Yasin Kol, Mehmet Kısal, İbrahim Bozbey
YUKATEL KAYSERİSPOR: Bilal Beyazıt, Onur Bulut, Carole (Dk. 84 Ramazan Civelek), Attamah (Dk. 84 Gökhan Sazdağı) , Uğur Demirok, Hosseini, Cardoso, Abdulkadir Parmak (Dk. 69 İlhan Parlak), Mane (Dk. 57 Emrah Başsan), Gavranovic, Mustafa Pektemek (Dk. 57 İbrahim Akdağ)
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: İbrahim Sehic, Skubic, Hadziahmetovic (Dk. 90+1 Uğurcan Yazgılı), Guilherme Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Da Silva (Dk. 78 Michalak), Soner Dikmen, Cikalleshi, Rahmanovic (Dk. 60 Endri Çekiçi), Bytyqi (Dk. 90+1 Oğulcan Ülgün)
GOLLER: Dk. 7 Abdulkadir Parmak, Dk. 14 Gavranovic (Yukatel Kayserispor), Dk. 42 Guilherme, Dk. 52 VE 61 Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor)
SARI KARTLAR: Attamah, Hosseini, Carole (Yukatel Kayserispor, Abdülkerim Bardakçı, Skubic, Oğulcan Ülgün (İttifak Holding Konyaspor)Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında karşılaştığı İttifak Holding Konyaspor'a 3-2 yenildi.
7'nci dakikada Kayserispor, sağ kanattan korneri ceza sahası içerisine doğru kullandı. Konyaspor savunması topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında Abdulkadir Parmak gelişine vurduğu şut ağlarla buluştu: 1-0
14'üncü dakikada sağ kanattan Onur topu kontrol edip yerden penaltı noktası üzerindeki Gavranovic'e pasını gönderdi. İsviçreli futbolcu gelişine düzgün bir vuruş ile topu filelere gönderdi: 2-0
42'nci dakikada Konyaspor, Carole'nin Hadziahmetovic'e ceza sahası içerisinde yaptığı hareket sonrasında penaltı kazandı. Guilherme topun başına geldi. Brezilyalı futbolcu topu ağlarla buluşturdu. (2-1)
52'nci dakikada sol kanattan Bytyqi ceza sahasına yerden pasını gönderdi. Penaltı noktası üzerinde Soner Dikmen topla buluşup şutunu attı ancak savunmada Uğur Demirok müdahale etti. Seken top Cikalleshi'nin önünde kaldı. Arnavut futbolcu şutunu attı, top filelerle buluştu. (2-2)
61'inci dakikada sağ kanattan Endri Çekici ceza sahasına ortasını gönderdi. Cikalleshi kafa vuruşu ile topu ağlara yolladı. (2-3)
72'nci dakikada sol kanattan Bytyqi savunma arkasına sarkarak ceza sahasına girdi. Penaltı noktası üzerindeki Cikalleshi'yi gördü. Arnavut oyuncu topu kontrol edip şutunu attı ancak üst direğe çarpan top oyun alanına geri geldi.
77'nci dakikada sol kanattan kullanılan kornerde Konyaspor savunması topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışına gelen topa İbrahim Akdağ gelişine volesini vurdu top sol direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Konyaspor savunması topu uzaklaştırdı.
Mücadeleyi Konyaspor 3-2 kazandı.DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-İlyas KAPLAN
2022-03-13 15:36:36
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