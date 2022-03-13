Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada, Kocasinan ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde bulanan bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi alındı. Ekiplerce tespit edilen adrese yapılan operasyonda 15.50 gram eroin maddesi, 11 adet sentetik ecza hap, 115 adet fişek ve 1 adet uyuşturucu paketlemek için rulo folyo ele geçirildi. Olay ile ilgili 5 şüpheli şahsa işlem yapılırken, B.B. ve S.K. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

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