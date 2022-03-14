Kayserispor ligde 11. yenilgisini aldı

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Kayserispor, bu sezon oynadığı 29 maçta 11. mağlubiyetini aldı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, sahasında Konyaspor ile karşılaştı ve mücadeleyi 32 mağlup noktaladı. Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan maçta da rakibine 20 yenilen Kayserispor, bu sezonki 11. yenilgisini aldı. Kayserispor, ligin 1. haftasında Altay’a 30, 5. haftada Hatayspor’a 21, 8. haftada Trabzonspor’a 21, 9. haftada Alanyaspor’a 63, 10. haftada Konyaspor’a 20, 14. haftada Rizespor’a 10, 16. haftada Beşiktaş’a 42, 23. haftada Kasımpaşa’ya 31, 27. haftada Trabzonspor’a 32, 28. haftada Alanyaspor’a 21 ve 29. haftada Konyaspor’a 32 yenildi.

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