Kayserispor'da ilginç istatistik Son 3 maçta benzeri 3 mağlubiyet

Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta öne geçmesine rağmen 3 yenilgi alarak taraftarını üzdü.

Süper Lig'de 38 puanda bulunan Kayserispor, oynadığı son 3 maçta 3 yenilgi aldı. Bu üç maçta da skor üstünlüğünü eline alan Kayserispor, maçın ikinci yarılarında kalesinde gördüğü goller ile 3 maçı da mağlup noktaladı. Ligin 27. haftasında deplasmanda oynadığı Trabzonspor maçında ilk yarıyı 20 önde tamamlayan Kayserispor, 32 mağlup olmuştu. Ligin 28. haftasında Kadir Has'ta oynadığı Alanyaspor maçının ilk yarısını 10 önde tamamlayan Kayserispor sahadan 21 yenik ayrıldı. Son olarak da Konyaspor ile sahasında oynayan Kayserispor 40. dakikada 20 önde iken maçı 32 kaybederek 29. haftayı da puansız geçti.

Kayserispor, bu sezon ligde oynadığı 29 maçta 10 galibiyet 8 beraberlik ile 38 puan toplarken 11 kez de yenilgi yaşadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.