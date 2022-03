Talas'tan sağlık çalışanlarına vefa

Talas Belediyesi, özellikle pandemi döneminde gece gündüz demeden fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik düzenlediği birçok organizasyon ve etkinlikle vefasını gösterdi.

Dünyayı saran koronavirüs salgınında ön planda yer alan başta doktorlar ve hemşireler olmak üzere bütün sağlık çalışanları, Talas’ta her zaman el üstünde tutuluyor. Bugüne kadar başta 14 Mart Tıp Bayramı olmak üzere dini ve milli bayramlarla birlikte sağlıkçıların en özel günlerinde Talas Belediyesi yanlarında oldu. İlk olarak salgının ülkemizde başladığı günlerde çalışanlar için koruyucu siperlik hediye edilerek mücadelelerinin aksamadan devam etmesi sağlandı. Ardından Talas’ta ikamet eden her bir sağlık personeli sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu doğum günlerinde üstü açık gezi otobüsü ile müzik eşliğinde ziyaret edilip pasta ikram edildi. Ayrıca dini bayramlar da olmak üzere hekimlere çiçek, çikolata ve Mazhar Osman kitabının yer aldığı çanta ile bayramları kutlanırken, aromatik bitki sepetiyle de gönülleri alındı. Bununla birlikte salgının birinci yılında 'Pandemiyle 1 Yıl Sergisi' hazırlanarak sağlık çalışanlarının zorlu şartlar altında verdiği korona virüs mücadelesi anlatıldı. Yine bir 14 Mart Tıp Bayramı’nda ilçedeki hekimlere baskül hediye edilirken, aynı zamanda salgının önlenmesindeki önemli bir silah olan aşı için çeşitli noktalara çadır kurularak sağlıkçıların çalışmaları kolaylaştırıldı. Bunların yanı sıra salgının önemi ve verilen mücadelenin hatıralarda kalması adına Mevlana Mahallesi’nde Sağlık Çalışanları Parkı ile Maske Mesafe Temizlik Parkı hizmete açılırken, bayan sağlıkçılar Kadınlar Günü’nde ziyaret edilip kahve ikram edildi. Ayrıca bütün sağlıkçılara 'Minnettarız' billboardlarıyla teşekkür edildi.

Konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarının her zaman başlarının üzerinde yeri olduğunu belirterek, “Gece gündüz, salgında ve afette her koşulda görev başında olan bütün sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Bugüne kadar yaptıkları bütün hizmetlerden dolayı sağlık personelimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, kendileri adına ilçemizde yaptığımız ne varsa daha fazlasını hak ettiklerini ifade ederek görevlerinde başarılar diliyorum.” dedi.

