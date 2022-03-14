Şehir dışından uyuşturucu madde getiren 3 şahıs yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Gaziantep’ten Kayseri'ye uyuşturucu madde getirdiği belirlenen 3 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, 3 kişinin Gaziantep’ten Kayseri’ye uyuşturucu madde getireceği bilgisi edinildi. Gelen bilgi üzerine harekete geçen ekiplerin O.T., M.Y. ve yabancı uyruklu A.S.’nin üzerinde ve aracında yaptığı aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekipler tarafından materyallere el konulurken, yakalanan 3 kişi de işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

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