Talas’ta ertelenen etkinlikler bu hafta yapılacak

Geçen hafta yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen ‘Kirkitin Sesi Sergisi’ ile ‘Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti Bahar Konseri’ bu hafta yapılacak.

Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti tarafından 16 Mart Çarşamba akşamı yapılacak ‘Bahar Konseri’ Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de başlayacak. Tamburi Tevfik Soyata yönetiminde Türk Sanat Müziği’nin seçkin eserlerinin seslendirileceği konserde ayrıca, Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu’ndan ses sanatçısı Ahmet Çalışır ve ritim saz üstadı Suat Orhan da konuk sanatçı olarak yer alacak.

17 Mart Perşembe günü açılışı yapılacak ve 5 gün boyunca misafirlerini ağırlayacak olan Kirkitin Sesi Sergisinde ise birbirinden değerli el dokuması ürünler sergilenecek. Küratörlüğünü Zahide Şahin’in yaptığı sergi, tarihi Ali Saip Paşa Caddesinde bulunan Talas Belediyesi Sanat Galerisinde saat 14.00’te açılacak. Çivici Ailesinin özel koleksiyonundan el işi ürünlerin yer alacağı sergide, kilim, zili, cicim, sumak ve kolan teknikleriyle hazırlanmış birbirinden değerli el dokuması çuval, heybe, çanta ve beşikler görücüye çıkacak.

Her iki etkinlik de Talas Belediyesi’nin diğer etkinliklerinde olduğu gibi ücretsiz olarak takip edilebilecek.

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