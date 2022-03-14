Kayseri'de uçuruma yuvarlanan keçi, 6 saatte kurtarıldı

O anlar kameraya yansıdı! Rus askeri şoke etti!

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, dağlık arazide 50 metrelik uçuruma yuvarlanan keçi, itfaiye ekiplerinin 6 saat süren çalışmasıyla halatlarla çekilerek kurtarıldı.

Yahyalı ilçesine bağlı Sazak Mahallesi'nde besici Saracettin Koçak, keçisinin dağlık araziden uçuruma yuvarlandığını itfaiyeye bildirdi. İhbarla bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 50 metrelik uçurumda mahsur kalan keçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Halatlarla çekilen keçi, 6 saatte kurtarılıp, Koçak´a teslim edildi. Saracettin Koçak, itfaiyecilere çalışmalarından dolayı teşekkür etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri

2022-03-14 15:19:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.