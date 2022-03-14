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Kayseri tarihinin ‘Mart Karı Rekoru’ Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Bütüner: “38 santimetre kar ile Kayseri Mart ayı kar rekorunu gördü”

İHA

Kayseri tarihinin ‘Mart Karı Rekoru’ Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Bütüner: “38 santimetre kar ile Kayseri Mart ayı kar rekorunu gördü”

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Bütüner, geçen hafta Cuma günü etkili olan kar yağışının ardından 38 santimetre kar kalınlığı ile Kayseri’de Mart karı rekorunun görüldüğünü söyledi.
Bu hafta sıcaklıkların eksi 14 dereceye kadar düşeceğini söyleyen Bütüner, “Hazırladığımız tahminlere göre, genellikle hafif kar yağışlı ve rüzgârlı bir hafta bekliyoruz. Özellikle Pazartesi ve Salı günleri yüksek kesimlerde hafif kar yağışıyla birlikte kuvvetli rüzgâr olacağı için tipi tehlikesi oluşuyor. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Çarşamba günü parçalı bulutlu bir hava bekliyoruz. Perşembe öğle saatlerinden sonra yine bir kar yağışı Kayseri’yi etkilemeye başlayacak ve Cuma öğle saatlerine kadar devam edecek. Geçtiğimiz kar yağışı kadar etkili görünmese de takip ediyoruz. Sistemin derinleşme ihtimali var ve öyle olursa gerekli uyarıları yine yapacağız. Rüzgârlarımız Pazartesi ve Salı günü orta kuvvette yükseklerde ve özellikle güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli olacak. Az önce de belirttiğim gibi bundan dolayı tipi tehlikesi oluşuyor. Diğer günler sakin rüzgârlar bekliyoruz” dedi.

“38 santimetre ile Mart karı rekoru oldu”
Bütüner, geçen hafta etkili olan kar yağışı ile Kayseri’nin Mart karı rekorunu gördüğünü söyleyerek, “Hava sıcaklıklarımıza gelecek olursak, azami sıcaklıklarımız 2 derece ile eksi 3 derece arasında değişecek. En yüksek hava sıcaklığımızın Perşembe günü öğle saatlerinde ölçüleceğini tahmin ediyoruz. Asgari sıcaklıklara gelince de eksi 6 ile eksi 14 derece arasında değişmesini bekliyoruz. En düşük asgari sıcaklığımız da Cumartesi günü sabah saatlerinde eksi 14, eksi 15 derece civarında olacak. Biliyorsunuz geçen hafta bol kar yağışlı bir hafta geçirdik. En son kar yağışında Kayseri için Mart ayları tarihinin en yüksek kar kalınlığı ölçüldü. Bir önceki rekor 2000 yılının Mart ayında 37 santimetre iken, geçen hafta sabah saatlerinde 30 santimetre ölçmüştük, ama 24 saatlik yaptığımız ölçümlerde kar kalınlığının 38 santimetre olarak ölçüldüğünü tespit ettik. Bu da az önce belirttiğimiz gibi, Kayseri için Mart ayları adına bir rekor oldu” ifadelerini kullandı.

Buzlanma, don ve çığ riski uyarısı
Vatandaşların ısınan havalardaki havadislere karşı dikkatli olmasını söyleyen Mehmet Bütüner, “Vatandaşları uyaracak olursak da Salı günü güney ve doğudaki yüksek kesimlerde kuvvetli rüzgâr beklentimiz var. Hafif kar yağışları da bekliyoruz. Bu da tipiye sebep olacak. Aynı zamanda il genelinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadiseleri hâkim olacak. Buzlanma ve don olayları olabilir. Özellikle şoförlerimiz için büyük bir risk oluşturuyor. Aynı zamanda yine hava ısındıkça yüksek ve eğimli yamaçlarda çığ riski oluşuyor. Buna karşı da vatandaşlarımızın ve ilgililerimizin dikkatli olmalarını rica ediyoruz” dedi.

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