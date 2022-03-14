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Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması sergisi açıldı

İHA

Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması sergisi açıldı

Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen 53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması sergisi Erciyes Üniversitesi'nde açıldı.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Süleyman Demirel Spor Salonu'nda sergi açılışında konuşan TÜBİKAT Proje Yarışmaları Kayseri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Oğuz Demiryürek, yarışmaya 963 projeyle başvuru yapıldığını, bu başvurular arasında 12 alandan 101 projenin sergiye katılmaya hak kazandığını söyledi. ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç ise geleceğin bilim insanları olacak liselileri üniversiteleri bünyesinde görmekten mutluluk duyacaklarını ifade ederek, projeye katılan öğrencileri tebrik etti. Konuşmaların ardından açılışı yapılan sergide, Kayseri, Aksaray, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Yozgat ve Sivas'taki lise öğrencilerinin projeleri sergilendi.
Açılış programına İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, okul idarecileri, proje danışmanları ve öğrenciler katıldı.

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