Battalgazi Mahallesi 2. etap kentsel dönüşüm için anlaşmalar başladı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Battalgazi Mahallesi 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi için vatandaşla anlaşma başlattıklarını söyleyerek, 23 blok ve 864 daireden oluşacak projenin hayırlı olmasını diledi.

Vatandaşlarla görüşerek proje hakkında bilgi veren ve sorularını bizzat cevaplayan Başkan Dr. Palancıoğlu, “Melikgazi’mizde kentsel dönüşüm alanında çok önemli bir adım daha atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kentsel dönüşümde hız kesmek yok. Çalışmalarımıza tam gaz devam ediyoruz. Battalgazi Mahallesi 2.Etap Kentsel Dönüşüm Proje’mizde vatandaş anlaşmasını başlattık. Bizde burada yapılacak çalışmalarımız ile ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirmek istedik. Hem de merak ettikleri soruları cevapladık. Küçükali 1. Etap başarıyla tamamlandı ve vatandaşlarımızda oldukça memnun. Şimdi 2. etapta 65 kişi ile anlaştık. Bazı evlerinde yıkımını yapmıştık. Bakanlığımıza zemin+9 kat olarak projelendirerek sunacağız. Şimdi imarla ilgili bütün çalışmalara devam ediyoruz. Elimizden geldiğince herkesi daire sahibi yapmak için burada 4 tip daire oluşturuyoruz. Projemiz 105, 115, 143 ve 160 metrekare olarak 23 blok, 864 daire olacak. Vatandaşlarımızla anlaşarak arsa büyüklüğüne göre daire vermeye çalışacağız. İyi çalışarak arzumuz başladığımız bu çalışmayı tamamlayarak vatandaşlarımıza yeni dairelerine kavuşturmak. Tüm hemşerilerimiz ve şehrimiz için hayırlı olsun” dedi.

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