OSB Teknik Koleji sezonu 4. sırada tamamladı

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CeraStlye OSB Teknik Koleji normal sezonu 4. sırada tamamladı.

Sigorta Shop Kadınlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden CeraStlye OSB Teknik Koleji, 20212022 sezonu deplasmanda Bahçelievler Belediyespor’u 31 yenerek galibiyetle kapattı. Aldığı galibiyetle adını PlayOff’lara yazdıran CeraStyle OSB Teknik Koleji hedefini Sultanlar Ligi olarak belirledi. Oynadığı 22 maçta 14 galibiyet ve 8 mağlubiyet alan turuncu siyahlılar topladığı 36 puanla normal sezonu 4. sırada tamamlayarak PlayOff oynamaya hak kazandı. OSB Teknik Koleji’nin bu sezon oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şu şekilde;

1.Hafta Büyükçekmece Voleybol Akademi CeraStlye OSB Teknik Koleji: 23

2.Hafta CeraStlye OSB Teknik Koleji TED Ankara Kolejliler: 03

3.Hafta Mert ve Kaan Sigorta CeraStlye OSB Teknik Koleji:13

4.Hafta CeraStlye OSB Teknik KolejiNumene Gençlikspor: 30

5.Hafta İlbank CeraStlye OSB Teknik Koleji:30

6.Hafta CeraStlye OSB Teknik KolejiÇukuova Belediyespor: 03

7.Hafta Adam Voleybol CeraStlye OSB Teknik Koleji:30

8.Hafta CeraStlye OSB Teknik KolejiVakıfbank: 31

9.Hafta Merinos CeraStlye OSB Teknik Koleji:23

10.Hafta CeraStlye OSB Teknik KolejiMersin Büyükşehir Belediyesi: 31

11.Hafta CeraStlye OSB Teknik KolejiBahçelievler Belediyespor: 31

12.Hafta CeraStlye OSB Teknik KolejiBüyükçekmece Voleybol Akademi: 31

13.Hafta TED Ankara Kolejliler CeraStlye OSB Teknik Koleji:13

14.Hafta CeraStlye OSB Teknik Koleji Mert ve Kaan Sigorta:30

15.Hafta Numene Gençlikspor: CeraStlye OSB Teknik Koleji:23

16.Hafta CeraStlye OSB Teknik Kolejiİlbank: 13

17.Hafta Çukurova Belediyespor CeraStlye OSB Teknik Koleji:30

18.Hafta CeraStlye OSB Teknik KolejiAdam Voleybol: 03

19.Hafta Vakıfbank CeraStlye OSB Teknik Koleji:03

20.Hafta CeraStlye OSB Teknik KolejiMerinos: 30

21.Hafta Mersin Büyükşehir Belediye CeraStlye OSB Teknik Koleji:30

22.Hafta Bahçelievler BelediyesporCeraStlye OSB Teknik Koleji: 13

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