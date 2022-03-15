Melikgazi Belediyesi 2021 yılında 4 bin 58 nikâh kıydı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi’nde nikah memuru olarak görev yapan personel ile bir araya geldi.

2021 yılında Melikgazi Belediyesi olarak 4058 nikâh kıydıklarını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu; “Melikgazi Belediyesi olarak birçok hizmetimizin yanında nikâh da kıyıyoruz. Dolayısıyla gençlerimizin evlenerek, mutlu yuva kurmalarına vesile oluyoruz. Bu kapsamda evlendirme birimindeki nikâh memuru arkadaşlarımız ve yöneticileriyle toplantı yaptık. Ben kendilerine teşekkür ediyorum Hakikaten mesai saati gözetmeksizin özellikle yaz aylarında koşuşturma içerisinde geç saatlere kadar nikâh kıyıyorlar. 2021 yılında Melikgazi Belediyesi olarak 4 bin 58 nikâh kıydık. Nerdeyse her bir arkadaşımıza bine yakın nikah düşüyor. Özellikle haziran, temmuz, ağustos ve eylül ayları en çok nikâh kıydığımız dönemler. Dolayısıyla şu anda Kayseri'de en çok nikâh kıyan belediyeyiz. En yoğun hizmet verdiğimiz işler arasında nikâhta yer alıyor. Bir farkımız da özellikle dini bayramlarda ve diğer resmi bayramlarda da nikâhlar kıyıyoruz. 2022 yılında da bu 4 bin 58 sayısının daha da artacağını düşünüyoruz. Çiftlerimizin yeni bir hayata başladığı en heyecanlı günlerinde kıymetli bir görev üstlenen memurlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Cenabı Allah tüm gençlerimizde huzur, mutluluk versin” diye konuştu.

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