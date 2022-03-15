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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde öğrencisi tarafından bıçaklanan öğretmen tedavi altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Yahyalı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda, öğretmen A.H. ile öğrenci M.B. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgayı dönüşmesi üzerine M.B., yanındaki bıçak ile öğretmen A.H.'ye saldırdı. Vücuduna aldığı bıçak darbesi ile yaralanan A.H. yaralandı. Ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırılarak A.H. tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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