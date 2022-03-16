Develi Belediyespor’da play-off heyecanı

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Develi Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Ankara’da düzenlenecek Erkekler 1. Lig playoff müsabakalarında ter dökecek.

Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi’nde B Grubunu lider olarak tamamlayan Develi Belediyespor, Efeler Ligi’ne giden yolda playoff’a katılma hakkı kazanmıştı. Mavi beyazlılar, 2123 Mart tarihleri arasında Ankara oynayacağı maçlarla 1. Grup’u ilk iki sırada bitirip finale yükselmeyi hedefliyor. Kayseri temsilcisi, 1. Grup’u ilk iki sırada bitirmesi halinde ve finalde 2. Grup’tan gelecek rakibini elemesi durumunda Efeler Ligi’ne yükselebilecek. Tüm maçlar Ankara Başkent Spor Salonunda oynanacak.

Develi Belediyespor’un playoff yarı final maç takvimi şu şekilde:

21 Mart 2022 Pazartesi

16.30 Develi BelediyesporAkkuş Belediyespor

22 Mart 2022 Salı

18.30 Develi Belediyesporİstanbul BBSK

23 Mart 2022 Çarşamba

17.30 Develi BelediyesporBursa Hekimoğlu Global

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