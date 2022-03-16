Osman Çakıray: “Efeler Ligine çıkacağız”

Develi Belediyespor Antrenörü Osman Çakıray, hedefleri olan Efeler Ligi'ne çıkmak istediklerini söyledi.

Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Lig B Grubunu lider olarak tamamlayarak PlayOff oynamaya hak kazanan Develi Belediyespor’da gözler Efeler Ligi’nde. Sezona Efeler Ligi parolası ile başlayan ve ligi lider tamamlayarak ilk hedefini gerçekleştiren mavi beyazlı takımda keyifler ve moraller yerinde. Playoff müsabakalarını Ankara’da sürdüren Develi Belediyespor kupayı alarak Kayseri’ye dönmekte kararlı.

İlk hedefin tamam olduğunu ve sırada PlayOff’ların olduğunu belirten Develi Belediyespor Antrenörü Osman Çakıray, “ İlk hedef tamam ama esas hedef şimdi PlayOff’lar var. 20 senelik antrenörlük yaşantımda da anladığım ve gördüğüm kadarı ile en keyifli stresli playoff senesi olacak. Özellikle son 45 senenin en iyisi. Tüm takımlar çok başarılı ve iyi. Herkes şampiyonluk istiyor ama 2 takım başaracak. Bu takımlardan birinin biz olması için gereken ne ise yapacağız. İnşallah güzel bir şekilde hedefe varacağız. Rakiplerimiz Bursa Hekimoğlu Global, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Akkuş Belediyespor çok sert ve değerli rakipler” diye konuştu.

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