Başkan Gülsoy: "Berat gecesi, rahmet ve mağfiret dilemenin tam vaktidir "

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ramazanı Şerifin habercisi olan Berat gecesine kavuşmanın sevincini yaşadığımızı belirten Başkan Gülsoy mesajında, “Berat Kandili, gönüllerimizi tövbe ve istiğfar ile arındıracağımız özel bir gecedir” dedi. Başkan Gülsoy mesajını şöyle sürdürdü:

“Bir kez daha, af, merhamet ve mağfiret gecesi olan mübarek Berat Kandili’ne erişmenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yüce Allah’ın bağışlamasıyla günahlarımızdan arınmayı umduğumuz, kutlu bir zaman dilimi olan bu gece, aynı zamanda Kur’an ayı olarak da kabul edilen rahmet ve mağfiret mevsimi mübarek Ramazan ayına yaklaştığımızı müjdelemektedir. Bu mübarek kandil gününde günahlarımızın affı ile bütün dünyayı sarsan virüs salgını ve savaştan bizleri koruması için Rabbimize dua ve istiğfarlarda bulunacağız. İnşallah hep birlikte bu badireleri atlatarak Ramazan Bayramına sevdiklerimiz ve dostlarımızla birlikte geçirmek için elimizden gelen bütün çaba ve gayreti göstereceğiz. Berat gecesi, tövbe etmenin, Rabbimize yönelip rahmet ve mağfiret dilemenin tam vaktidir. Berat, kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür. Bu özel gecede yenilenme ümidiyle hep birlikte tekrar günaha dönmemek üzere tövbe edelim. İşlenmemiş günahlar için Allah’a sığınalım. Yüce Mevla'mız, günah yüklerinden arınmış, suçlarından berat etmiş, hayra anahtar, şerre kilit olmaya azmetmiş yüreğini imana açmış, ömrünü Salih amellere adamış kullar olarak Ramazan'a ulaşmamızı nasip eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle üyelerimiz başta olmak üzere tüm Kayserili hemşerilerimizin, Aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Berat Kandili’ni tebrik ediyor ve bu gecenin, ülkemizin, birlik ve beraberliğine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna, bütün müminlerin tövbelerinin ve dualarının kabul edilerek arınma ve affedilmelerine vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. İçinde bulunduğumuz bu zorlu sürecin, salgın ve savaşın biran önce edilen dualar vesilesiyle tez vakitte geride kalmasını, Cenâbı Hak’tan niyaz ediyorum. Berat Kandili’miz mübarek olsun.”

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