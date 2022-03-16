Kayserispor'un U19 takımı futbolcusu ameliyat oldu

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Türkiye Süper Lig takımlarından Kayserispor’un U19 takımında forma giyen orta saha oyuncusu Alperen Elmas geçirdiği sakatlık sonrası Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde ameliyat edildi.



Kayserispor’un U19 takımında forma giyen orta saha oyuncusu Alperen Elmas’ın artroskopik bankart onarımı ameliyatı (Tekrarlayan omuz çıkığı) Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, Dr. Bertan Cengiz ve Dr. Mehmet Çavuş’un yer aldığı ekip tarafından gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Sinan Karaoğlu; başarılı geçen operasyon sonrası, futbolcunun 6 hafta sonra salonda kontrollü omuz kuvvet çalışmalarına, 20. gün koşulara başlamasının öngörüldüğünü belirtti. Futbolcunun yaklaşık 34 ay sonra ise sahalara dönmesinin beklendiğini belirtti.

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