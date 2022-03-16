Büyükşehir'den ihale

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Melikgazi ilçesi, HisarcıkErciyes Mahallesi’nde bulunan Günü Birlik Tesis Alanı “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile satışa çıkarılacak.



Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan, Melikgazi İlçesi, HisarcıkErciyes Mahallesi, 8899 ada, 1 parselde bulunan Günü Birlik Tesis Alanı ihalesi 22 Mart 2022 Salı günü saat 14.00’te Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecek ihaleye girmek isteyenler, geçici teminatları ödeyerek ihaleye katılabilecekler. İhaleyle ilgili detaylı bilgi, Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü'nden edinilebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.