Kayseri Süper Amatör Küme Play Off programı belli oldu Yarı Final maçları Pazar günü oynanacak

Kayseri Süper Amatör Küme 20212022 sezonun ardından PlayOff programı belli oldu.



Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında ilk iki sırayı alan takımların mücadele edeceği Play Off grubu kuraları çekildi. Kayseri Sümer Amatör evinde gerçekleştirilen kura çekiminde, birbiriyle eşleşen takımların maçlarını hangi saatte oynayacağı tespit edildi. Kura çekimine TFF Kayseri Bölge Müdürü Vahdi Elbaşı, TÜFAD Kayseri Şube Başkanı Osman Yozgat, ASKF Başkanı Mutlu Önal, Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, TÜFAD 2.Başkanı Ahmet Yıldız, kulüp yöneticiler ve davetliler katıldı.

Kura çekiminde konuşun Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal, 4 takımın da başarılı bir sezon geçirdiğini ve gönüllerin şampiyonu olduğunu ifade ederek BAL'a yükselecek tek takımın olacağını söyleyerek başarılar diledi.

Gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında eşleşmeler ve maç saatleri şu şekilde oldu:

20 Mart 2022 Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

12.30 : Kayseri YolsporHacılar Erciyesspor

20 Mart 2022 Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

15.30 : Erciyes Esen MakinaKayseri Şekerspor

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