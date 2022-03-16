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Başkan Büyükkılıç, KAYMEK'in 'Çanakkale' ruhunu yaşattığı programa katıldı

İHA

Başkan Büyükkılıç, KAYMEK'in 'Çanakkale' ruhunu yaşattığı programa katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından düzenlenen "Bir Destandır Çanakkale" isimli programa katıldı. Programda, zengin bir içerikle katılımcılara Çanakkale ruhu yaşatıldı.

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen anlamlı programa Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, ilçe milli eğitim müdürleri ve çok sayıda öğrenciler katıldı. Programda, Kuranı Kerim tilaveti, şiir dinletisi, koro, mehteran marşları ve tiyatro gösterileri gerçekleştirilirken, Çanakkale cephelerinde kullanılan askeri obje ve görseller gibi zengin bir içerikle katılımcılara Çanakkale ruhu yaşatıldı. Etkinlikte sahneye davet edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “KAYMEK’imizde emeği geçen öğretmenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, sizlere sağlıklı, hayırlı uzun ömürler diliyorum” dedi.

İSTİKLAL MARŞI’NI COŞKUYLA OKUDULAR
12 Mart tarihinin İstiklal Marşı’nın kabulü olduğunu belirten ve salonu dolduran öğrencilerle birlikte, İstiklal Marşı’nın 4’üncü ve 5’inci kıtalarını coşkuyla okuyan Başkan Büyükkılıç “Sizler ayakta alkışlanacak nesilsiniz. Fetih nesli, Fatih’in nesli, sizlerin alnından öpüyorum” diye konuştu.
Büyükkılıç, birlik, beraberlik mesajı vererek, şunları söyledi:
“Malumunuz 18 Mart 1915, ‘Bir Destandır Çanakkale’ diyoruz. Bu programı hazırlayan KAYMEK’imizin kıymetli öğrencilerine teşekkür ve tebrik ediyoruz. Cenabı Allah birliğimizi beraberliğimizi, huzurumuzu bozmasın. Bayrakla dertleşen, toprakla birleşen, can verip devleşen, birileri var, Kayseri Gençlik Merkezleri diyor. Sizlerin alnından öpüyorum maşallah. Yapacağınız çalışmalar için teşekkür ediyorum.”
18 Mart'ta açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ismini soran Büyükkılıç, bir öğrencinin cevabı bilmesi üzerine öğrenciye bisiklet hediye etti. Gençler program boyunca sık sık, ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları attılar.
Program sonunda Başkan Büyükkılıç’a gençlerin ilgisi yoğun olurken, Büyükkılıç gençlerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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