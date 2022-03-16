Turkovac omicrona karşı çok etkili Turkovac’ın mucidi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli: “Omicron varyantına karşı 3 doz Turkovac aşısının ciddi anlamda koruyucu olduğunu da saptadık”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turkovac omicrona karşı çok etkili Turkovac’ın mucidi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli: “Omicron varyantına karşı 3 doz Turkovac aşısının ciddi anlamda koruyucu olduğunu da saptadık”

İHA

Turkovac omicrona karşı çok etkili Turkovac’ın mucidi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli: “Omicron varyantına karşı 3 doz Turkovac aşısının ciddi anlamda koruyucu olduğunu da saptadık”

Yerli korona virüs aşısı Turkovac’ın mucidi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Turkovac’ın omicron varyantına karşı çok etkili olduğunu söyleyerek, “Omıcron varyantına karşı 3 doz Turkovac aşısının ciddi anlamda koruyucu olduğunu da saptadık” dedi.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (ERAGEM) Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde Erciyes Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı’nda öğrencilerle buluştu. Burada öğrencilerle tecrübelerini paylaşan Özdarendeli, “İnsanlar bir şeye inandığı zaman, pes etmediği zaman her türlü şeyi başarabileceğini düşünüyorum. Sabretmek lazım. Günü kurtarmaya çalışıp sadece kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde çıkıp rahat bir noktaya geleyim düşüncesi ile hiçbir başarının gelmediğini size net olarak söylüyorum. Bir şey elde etmek istiyorsanız, kariyerini sağlam temellerde oturtmak istiyorsanız çok çalışıp acı çekmeniz lazım. Sabretmeniz ve bırakmamanız lazım. Bütün bunlar aslında Turkovac’ın özelinde var. Benim ekibimde benden başka hoca yok. 810 kişilik doktora öğrenci grubu var. Onların emeği ve yaptıklarıyla buralara geldik. O yüzden bu noktada çalışmadan ve gerçekten emek vermeden elde ettiğiniz hiçbir şeyin anlamı yok. Çalıştığınız, sabrettiğiniz ve bırakmadığınız zaman her türlü başarı kendiliğinden geliyor” ifadelerini kullandı.
Turkovac’ın Türkiye’nin bir markası olduğunu söyleyen Özdarendeli, “Ben Turkovac’ı sadece aşı olarak görmüyorum. Gerçekten ülkemizin bir markası oluyor. Ülkemizin bir modeli oluyor. Üniversite, kamu, özel sektör işbirliğinin en güzel örneklerinden bir tanesi olacaktır. Şundan eminim ki, sadece gelecekteki salgınlarda ve pandemilerde bizim ülkemiz çok daha hızlı refleks gösterecektir. Aşı biliminde çalışacak insan yetişmesi çok önemlidir. Bunları parayla satın alamıyorsanız. Korona virüsle beraber o noktada bu gibi önemli kazanımlarda elde ettik” dedi.
“Omıcron varyantına karşı 3 doz Turkovac aşısının ciddi anlamda koruyucu olduğunu da saptadık” diyen Prof. Dr. Özdarendeli, “Şuanda seri üretimin yapılıyor ama biz merkez olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. varyantlar ortaya çıktı. İlk önce alfa, daha sonra delta dünyada sirkülasyon oluşturdu. Bir varyant çıktığı zaman diğer varyantı baskılıyor ve diğer varyant kayboluyor. İnsanlar bu sefer diğer varyant ile enfekte olmaya başlıyorlar. Aşıların koruyuculuğu bu noktada belirli noktada. Şimdi omicron varyantı kasımdan bu yana dünyayı etkilediğini biliyoruz. Biz varyantlarla da ilgili çalıştık. Sadece prototip Wuhan virüsünü izole ettikten sonra gene merkez olarak alfa, delta ve omicronu da izole ettik. bununla ilgili Turkovac’ın bu varyantlara karşı etkinliği çalışmalarını yaptık. Daha önce alfa ve deltayla ilgili yüzde 100 başarı sağladığımızı söylemiştik. Şimdi de omıcronda 3 faz2’deki gönüllülerle yaptığımız çalışmalarda 3 doz Turkovac aşısının omicron varyantına karşı çok etkili olduğunu gösterdik. Omicron varyantına da karşı 3 doz Turkovac aşısının ciddi anlamda koruyucu olduğunu da saptadık” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İl Müftü Yardımcısı İzci: “Berat Gecesi, günahlardan arınmayı ifade eder”
YEREL HABERLER İl Müftü Yardımcısı İzci: “Berat Gecesi, günahlardan ...
Kayseri’de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri’de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi ...
Kayseri'de iletişim kablolarını çalan 2 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de iletişim kablolarını çalan 2 şahıs ...
Başkan Büyükkılıç, İKAF’ta Kayseri Büyükşehir standını gezdi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, İKAF’ta Kayseri Büyükşehir ...
Erciyes Anadolu Holding’te 2022 ihracat hedefi 530 milyon dolar Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin: “Bu hedefe ulaşabileceğimizi düşünüyorum”
YEREL HABERLER Erciyes Anadolu Holding’te 2022 ihracat hedefi 530 ...
Mart soğuğuna rağmen ‘Şeffaf Oda’
YEREL HABERLER Mart soğuğuna rağmen ‘Şeffaf Oda’
Hacılar Belediyesi’nden hayvancılığa önemli destek
YEREL HABERLER Hacılar Belediyesi’nden hayvancılığa önemli destek
Başkan Bağlamış: “Et ve süt sektörü sürdürülemez seviyede”
YEREL HABERLER Başkan Bağlamış: “Et ve süt sektörü sürdürülemez ...
İKAF’22 Erciyes Kültür Merkezi’nde açıldı
YEREL HABERLER İKAF’22 Erciyes Kültür Merkezi’nde açıldı
Başkan Yalçın, Çatakdereli gençlerle
YEREL HABERLER Başkan Yalçın, Çatakdereli gençlerle
Başkan Büyükkılıç, KAYMEK'in 'Çanakkale' ruhunu yaşattığı programa katıldı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, KAYMEK'in 'Çanakkale' ruhunu ...
Palancıoğlu: “Melikgazi’nin filosuna 11 yeni araç daha ekledik”
YEREL HABERLER Palancıoğlu: “Melikgazi’nin filosuna 11 yeni araç ...
Başkan Çolakbayrakdar’dan gençlere ve çocuklara müjde üstüne müjde Kocasinan’da çocukları ve gençleri mutlu edecek yeni projeler
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar’dan gençlere ve çocuklara müjde ...
Kayseri Süper Amatör Küme Play Off programı belli oldu Yarı Final maçları Pazar günü oynanacak
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme Play Off programı belli ...
Bünyan'da yapılan spor yatırımları meyvelerini vermeye başladı
YEREL HABERLER Bünyan'da yapılan spor yatırımları meyvelerini ...
Büyükşehir'den ihale
YEREL HABERLER Büyükşehir'den ihale
Eşini bıçaklayan sanığa verilen ceza, yanlış hüküm gerekçesiyle bozuldu
YEREL HABERLER Eşini bıçaklayan sanığa verilen ceza, yanlış hüküm ...
Erciyes'te kütüphane konseptli otel açıldı
YEREL HABERLER Erciyes'te kütüphane konseptli otel açıldı
Yerköyspor’da hedef Süper Amatör Küme
YEREL HABERLER Yerköyspor’da hedef Süper Amatör Küme
Kayserispor'un U19 takımı futbolcusu ameliyat oldu
YEREL HABERLER Kayserispor'un U19 takımı futbolcusu ameliyat oldu
Başkan Gülsoy: "Berat gecesi, rahmet ve mağfiret dilemenin tam vaktidir "
YEREL HABERLER Başkan Gülsoy: "Berat gecesi, rahmet ve mağfiret ...
Osman Çakıray: “Efeler Ligine çıkacağız”
YEREL HABERLER Osman Çakıray: “Efeler Ligine çıkacağız”
Develi Belediyespor’da play-off heyecanı
YEREL HABERLER Develi Belediyespor’da play-off heyecanı
Kayserispor-Konyaspor maçını 7 bin 212 taraftar statta izledi
YEREL HABERLER Kayserispor-Konyaspor maçını 7 bin 212 taraftar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.