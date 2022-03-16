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Hikmet Karaman: Kalan maçlarda seri yakalamak zorundayız

DHA

Hikmet Karaman: Kalan maçlarda seri yakalamak zorundayız


İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Kalan maçlarda seri yakalamak zorundayız. Kendi evimizde oynarken bu şansı iyi kullanmamız gerekiyordu, kullanamadık. Bundan sonraki maçlarda bunu kullanacak gücümüz var. Şu an sadece Fatih Karagümrük maçına odaklandık" dedi.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 30'uncu haftasında VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek olan Yukatel Kayserispor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular düz koşu ve kondisyon çalışması gerçekleştirdi. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Kendi evimizde oynadığımız maçlardan istediğimiz sonuçları çıkartamadık. En son oynadığımız Konyaspor maçında ilk yarıyı 4-1 önde tamamlamamız gerekiyordu. Yukarı sıralarda yer almak için önemli maçlardı. Kalan maçlarda seri yakalamak zorundayız. Kendi evimizde oynarken bu şansı iyi kullanmamız gerekiyordu, kullanamadık. Ama bundan sonraki maçlarda bunu kullanacak gücümüz var. Şu an sadece Fatih Karagümrük maçına odaklandık. Daha sonra da içeride Fenerbahçe ile karşılaşacağız. Geçen hafta içi, 'en az gol pozisyonuna giren takım Kayserispor' denmiş. İlk yarıda 4-5 golle içeri gireriz. Taraftar ve medya eleştirmekte haklı. 2-0'dan 3-2 kaybetmiş takımın hocasıyım. Lig ikincisi olan bir takım karşısında 14 dakikada 2-0 öne geçtik. Penaltı kararı ile ilgili konuşmak istemiyorum. Ona rağmen net pozisyonlar yakaladık. Zorlansak da bir oyunumuz vardı. Artık, 'yukarılara nasıl giderim' oyunu var. Bu oyunu oynamak birden bire olmuyor. O oyunu oynuyorsan zaten yukarıların takımı oluyorsun. Biz rakibe az pozisyon veren, birlikte iyi mücadele eden bir takımız. Basit bir hata durumu değiştiriyor. Evet hatalıyız. Burada bir daha çalışacağız, futbolcularımıza bir daha göstereceğiz. Oyuncunun o hatasını yapmamasını sağlayacağız" diye konuştu.
DIMITRIOS KOLOVETSIOS: HEDEFİMİZDE SADECE MAÇI KAZANMAK VAR
Kayserispor'un deneyimli stoperi Dimitrios Kolovetsios, sakatlık sonrası sıkı şekilde çalıştığını söyleyerek, "Sakatlığımdan sonra çok sıkı çalıştım, hala daha çalışıyorum. Takıma yardımcı olabilmek için en kısa zamanda dönmek için çok çalıştım. Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Kararı hocamız verecek. Benim yapabileceğim şey yüzde 100 hazır olmak. Son iki haftada negatif sonuçlar elde ettik. Aldığımız sonuçlar Fatih Karagümrük maçını daha da önemli hale getirdi. Biz ne kadar iyi takım olduğumuzu, sahada bunu gösterdiğimizde nasıl olduğunu biliyoruz. Hocamızın talimatlarını yerine getiriyoruz. Maçı kazanmak için orada olacağız. Hedefimizde sadece maçı kazanmak var" ifadelerini kullandı.
ABDULKADİR PARMAK: İLK YARIDA İYİ OYNUYORUZ AMA İKİNCİ YARI İÇİN ÖNLEM ALMAMIZ GEREKİYOR
Sarı kırmızılı takımın devre arası transfer ettiği Abdulkadir Parmak ise, "Buraya geldiğimde uzun süre oynamamıştım. Oynayarak kendimi buluyorum. Performansımdan memnunum. Geçen hafta da gol attım ama keşke o gol galibiyete yeterli olsaydı. 3 haftadır ligde kaybediyoruz. Çok da zorlu fikstürden çıktık. Takım iyi. İlk yarıda iyi oynuyoruz ama ikinci yarı için önlem almamız gerekiyor. İnşallah geçen maçların telafisini bu maçta yapacağız. Türkiye Kupası'nda çok önemli rakipleri eleyerek geldik. İşimiz zor. Trabzonspor bu ligin en iyi takımı. Ama biz orada lig maçında da çok iyi oynadık. oraya da kazanmaya gideceğiz. Buna ihtiyacımız var. İnşallah finali görürüz, kupayı alırız. Tek temennim bu" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Hikmet Karaman'ın konuşması
Dimitrios Kolovetsios'un konuşması
Abdulkadir Parmak'ın konuşması
Antrenman görüntüsü
Genel detay
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2022-03-16 18:46:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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