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Prof. Dr. Özdarendeli: 3 doz Turkovac aşısının Omicron varyantına karşı koruyucu olduğunu saptadık

DHA

Prof. Dr. Özdarendeli: 3 doz Turkovac aşısının Omicron varyantına karşı koruyucu olduğunu saptadık


Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KORONAVİRÜS salgınına karşı Turkovac aşısını geliştiren Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "Daha önce Alfa ve Delta varyantına karşı yüzde 100 başarı elde ettiğimiz söylemiştik zaten. Şimdi ise Omicron varyantında üç doz Turkovac aşısının Omicron varyantına karşı çok çok etkili olduğunu gösterdik. 3 doz Turkovac aşısının Omicron varyantına karşı ciddi anlamda koruyucu olduğunu da saptadık" dedi. 
Erciyes Kültür Merkezi´nde düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı'na ERÜ Rektörü Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Kılıç ve Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay, Genel Sekreter Murat Yenisu ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, koronavirüse karşı geliştirdikleri Turkovac aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Turkovac aşısında Faz-1, Faz-2 ve Faz-3 aşamalarında yaşadıkları süreci aktaran Özdarendeli, "Faz-3 çalışmaları geçen yıl haziran ayında başladı. Tabii artık bu dönemde acil kullanım onayı alan aşılar söz konusuydu. Ülkemizde de haziran ve temmuz dönemlerinde çok hızlı bir şekilde aşılamalar devam ediyordu. Biz o dönemde Faz-3 çalışmalarına başladık. TÜSEB'in sponsorluğunda Hacettepe Üniversitesindeki bir hocamızın koordinatörlüğünde Faz-3 çalışmaları haziran ayında başladı ve aralık ayında Faz-3 çalışmalarıyla ilgili ilk sonuçlar ortaya çıktı. Burada plasebo grubu kullanılmadı. 2 tane aşının birbiriyle karşılaştırılması yapıldı. Turkovac ile Sinovac aşısının karşılaştırılması yapıldı. Bu yaklaşık 1200 gönüllüde yapıldı. Faz-3'te laboratuvar bulgularından ziyade gerçek yaşam bulgularına bakıyorsunuz. Yani insanlar gönüllü olarak aşılanıyor. Bu aşılanan gönüllülerin aşılamadan 15 gün sonrasında herhangi bir şekilkde hastalığa yakalanıp yakalanmadığını, PCR testinin pozitif olup olmadığını, hastalığa yakalansa bile hastaneye yatıp yatmadığını ve entübe olup olmadığı açısından Faz-3 çalışması bu noktada önemli. 600'ü Turkovac, 600'ü Sinocac olan bu gönüllülerin 60'ında PCR pozitifi çıktı. Bunun 40 tanesi Sinovac grubunda, 20 tanesi Turkovac grubundaydı. Tabii bu bizim için çok güzel bir sonuç. Her iki aşı grubunda hastaneye yatış söz konusu olmadı. Bu Faz-3 çalışmalarında Turkovac'ın ne kadar çok etkin olduğunu gösteriyor" diye konuştu.
'İNSANLARIN, PES ETMEDİĞİ ZAMAN HER ŞEYİ BAŞARABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'
Özdarendeli, "25 Aralık 2021 tarihinde Turkovac acil kullanım onayı alıyor. Aynı tarihten itibaren de ülkemizde seri üretimine başlanıyor. Bu anlattığım süreç pandemi koşullarında 18 ayda başarılan bir süreçtir. Bu zorlu bir süreçtir. Normalde bir aşının piyasaya sürülmesi ve acil kullanım onayı olması 6-7 yıllık bir süreçtir. Bu baktığımız zaman dünyada çok fazla aşı üreten ülke söz konusu değil. Bizim aşı üretiminde dünyada 9'uncu ülke olmamız ve şu anda üretimi devam eden Turkovac'ın ayda 1 milyon doz civarında üretilmesi ve kapasitesinin artırılması için çalışılıyor. Bunların hepsi bir başarı hikayesi. İnsanlar bir şeye inandığı zaman, pes etmediği zaman her türlü şeyi başarabileceğini ben düşünüyorum. Sabretmek lazım. Günü kurtarmaya çalışıp sadece kariyer basamaklarını hızlıca çıkıp rahat edeyim düşüncesiyle hiçbir başarının gelmediğini net olarak söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.  
'VARYANTLARA KARŞI ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜK'
Turkovac´ın varyantlar üzerindeki etkilerinden bahseden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, şöyle konuştu:
"Turkovac´ın seri üretimine devam ediliyor ama biz merkez olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bilindiği üzere varyantlar ortaya çıktı. İlk önce Alfa domine oldu. Daha sonra delta gerçekten dünyada bir sirkülasyon yarattı. Bir varyant çıktığı zaman diğer varyantı baskılıyor. Yeni varyant ile insanlar enfekte olmaya başlıyorlar. Ama aşıların koruyuculu bu anlamda belirli bir noktada. Şimdi ise Kasım ayından bu yana Omicron varyantının etkilediği bilinmekte. Biz varyantlara karşı da çalışmalar yürüttük. Biz Vuhan virüsünü izole ettikten sonra yine merkez olarak Alfa, Delta ve Omicron varyantını da izole ettik. Turkovac´ın bu varyantlara karşı etkinlik çalışmalarını yaptık. Daha önce Alfa ve Delta varyantına karşı yüzde 100 başarı elde ettiğimizi söylemiştik zaten. Şimdi ise Omicron varyantında üç doz Turkovac aşısının Omicron varyantına karşı çok çok etkili olduğunu gösterdik. Omicron varyantına karşı üç doz Turkovac aşısının çok ciddi anlamda koruyucu olduğunu da saptadık." (DHA)DHA-Sağlık Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2022-03-16 19:27:34

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