Bellona Kayseri Basketbol - Elazığ İl Özel İdare: 81-73

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Ali Şakacı, Halil Erkoç, İsmail Binbir
BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Peddy 16, Zeynep Öykü, Meltem 3, Gökçe 3, Feray, Sevgi 7, Dilara 3, Williams 17, Abdi 18, Egle 12, Gizem 2, Helin
ELAZIĞ İL ÖZEL İDARE: Ayşe, Şuğranur Hatice 13, Karmen 7, Esma, Angeliki 12, Gülfer, Nisa, Nur Nihan 2, Melike 10, Modiri 29
1'İNCİ PERİYOT: 22-19
İLK YARI: 43-35
3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-51
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 21'inci haftasında Elazığ İl Özel İdare'yi konuk eden Bellona Kayseri Basketbol, maçı 81-73'lük sonuçla kazandı. Karşılaşmanın en skorer ismi 29 sayı ile Elazığ İl Özel İdare'den Modiri oldu.
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2022-03-16 21:11:14
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