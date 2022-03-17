Kayseri 1. Amatör Küme ilk hafta programı açıklandı

Kayseri Adem Özbek 1. Amatör Küme’de 20212022 sezonu Pazar günü başlıyor. Sezonun ilk haftasının maç programı açıklandı.
Kayseri Adem Özbek 1.Amatör Küme A, B, C, D, E ve F gruplarında 1. hafta maç programı belli oldu. Futbol İl Temsilciliği yeni maç programını yayınladı. İlk kez 6 grupta 53 takımın kıyasıya mücadelesi ile başlayacak olan 1. haftada bütün maçlar Pazar günü 11 farklı sahada oynanacak. İlk haftanın programı ise şu şekilde:
20 Mart 2022 Pazar Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
10.00 CırgalansporErciyes İdmangücü
12.00 Yeni EsensporKayseri Meysuspor
14.00 Kocasinan GençliksporSindelhöyükspor
16.00 Sungur FKKuşçu Mithatpaşaspor
20 Mart 2022 Pazar Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
10.00 KafkassporKılıçaslan Yıldızspor
20 Mart 2022 Pazar Vali Muammer Güler Stadı
10.00 Kayseri Simya KolejiGazi Osman Paşaspor
12.00 Kayseri İdman YurduYeni Kıranardıspor
14.00 İsmail Okumuş FKYahyalı Gençlerbirliği
16.00 Cuma Uluçay Talasspor Kayseri Demirspor
20 Mart 2022 Pazar Erkilet Stadı 1 Nolu Saha
10.00 GöktürksporAnbar Kızılırmakspor
12.00 Anayurt FinalsporSümerspor
14.00 YemlihasporPınarbaşı Belediyespor
16.00 Sosun Birlikspor Erciyesgücü FK
20 Mart 2022 Pazar Erkilet Stadı 2 Nolu Saha
10.00 ErkiletsporDeveli 1954 Spor
12.00 Talas DenizsporY.B.Şafakspor
14.00 Sarız AnadolusporArgıncıkspor
20 Mart 2022 Pazar Yeşilhisar İlçe Stadı
13.00 Yeşilhisar Belediyespor1966 Turanspor
20 Mart 2022 Pazar Bünyan İlçe Stadı
11.00 Bünyan BelediyesporBelsinspor
13.00 PalassporFevzi Çakmakspor
20 Mart 2022 Pazar Yeşilhisar İlçe Stadı
13.00 Yeşilhisar Belediyespor1966 Turanspor
20 Mart 2022 Pazar Develi İlçe Stadı
11.00 BüyüleyensporGüneşli Gençlikspor
20 Mart 2022 Pazar Yahyalı İlçe Stadı
13.00 YerköysporYeşilspor
20 Mart 2022 Pazar İncesu İlçe Stadı
13.00 İncesu GençliksporAkkışla Gençlikspor
20 Mart 2022 Pazar Mimarsinan Serkent Stadı
11.00 Anadolu YıldızlarıKayseri Sağlıkspor
13.00 Yeni ErciyessporKayseri Olimpikspor
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