Kayseri 1. Amatör Küme ilk hafta programı açıklandı

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Kayseri Adem Özbek 1. Amatör Küme’de 20212022 sezonu Pazar günü başlıyor. Sezonun ilk haftasının maç programı açıklandı.

Kayseri Adem Özbek 1.Amatör Küme A, B, C, D, E ve F gruplarında 1. hafta maç programı belli oldu. Futbol İl Temsilciliği yeni maç programını yayınladı. İlk kez 6 grupta 53 takımın kıyasıya mücadelesi ile başlayacak olan 1. haftada bütün maçlar Pazar günü 11 farklı sahada oynanacak. İlk haftanın programı ise şu şekilde:

20 Mart 2022 Pazar Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

10.00 CırgalansporErciyes İdmangücü

12.00 Yeni EsensporKayseri Meysuspor

14.00 Kocasinan GençliksporSindelhöyükspor

16.00 Sungur FKKuşçu Mithatpaşaspor

20 Mart 2022 Pazar Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

10.00 KafkassporKılıçaslan Yıldızspor

20 Mart 2022 Pazar Vali Muammer Güler Stadı

10.00 Kayseri Simya KolejiGazi Osman Paşaspor

12.00 Kayseri İdman YurduYeni Kıranardıspor

14.00 İsmail Okumuş FKYahyalı Gençlerbirliği

16.00 Cuma Uluçay Talasspor Kayseri Demirspor

20 Mart 2022 Pazar Erkilet Stadı 1 Nolu Saha

10.00 GöktürksporAnbar Kızılırmakspor

12.00 Anayurt FinalsporSümerspor

14.00 YemlihasporPınarbaşı Belediyespor

16.00 Sosun Birlikspor Erciyesgücü FK

20 Mart 2022 Pazar Erkilet Stadı 2 Nolu Saha

10.00 ErkiletsporDeveli 1954 Spor

12.00 Talas DenizsporY.B.Şafakspor

14.00 Sarız AnadolusporArgıncıkspor

20 Mart 2022 Pazar Yeşilhisar İlçe Stadı

13.00 Yeşilhisar Belediyespor1966 Turanspor

20 Mart 2022 Pazar Bünyan İlçe Stadı

11.00 Bünyan BelediyesporBelsinspor

13.00 PalassporFevzi Çakmakspor

20 Mart 2022 Pazar Yeşilhisar İlçe Stadı

13.00 Yeşilhisar Belediyespor1966 Turanspor

20 Mart 2022 Pazar Develi İlçe Stadı

11.00 BüyüleyensporGüneşli Gençlikspor

20 Mart 2022 Pazar Yahyalı İlçe Stadı

13.00 YerköysporYeşilspor

20 Mart 2022 Pazar İncesu İlçe Stadı

13.00 İncesu GençliksporAkkışla Gençlikspor

20 Mart 2022 Pazar Mimarsinan Serkent Stadı

11.00 Anadolu YıldızlarıKayseri Sağlıkspor

13.00 Yeni ErciyessporKayseri Olimpikspor

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