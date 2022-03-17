Talas Musiki Cemiyeti'nin ilk konserine tam not

Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti ilk konserini verdi. 2 yıllık bir çalışmanın ürünü olan konserle, musikiseverlere unutulmaz bir gece yaşatıldı.

Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konserde Türk Musikisine ait birbirinden değerli eserler seslendirildi. 2 bölüm halinde gerçekleşen konserin ilk bölümünde Türk Sanat Müziğinin seçkin eserleri okunurken ikinci bölümde Yunus Emre ilahileri seslendirildi. Gecede ayrıca, TRT repertuvarında bulunan 'Talas’ın yollarını seller bürüdü' isimli eser de Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti tarafından konuklara ilk kez dinletildi. Program sonunda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bu konserin 2 yıllık bir çalışmanın sonucunda düzenlendiğine dikkat çekerek, sıfırdan kurulmuş bir cemiyetin başarısının bu konserle ortaya konulduğunu ifade etti. Bu tür etkinliklerin devamının geleceğini duyuran Başkan Yalçın; “Daha güzel günlerde ve konserlerde bir araya gelmek üzere şimdiden arkadaşlarımızdan söz almış kabul ediyorum” dedi.

Daha sonra konuşan Şef Tevfik Soyata da kendilerine sunulan imkanlardan dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

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