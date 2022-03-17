Sümer Amatör Evi’ne öğrenciler için derslik

Sümer Amatör Evi’nde Ali Kilci Okuma Salonu’nun ardından öğrencilerin ders çalışması ve sınavlara hazırlanması amaçlanan dersliğin yapımı gerçekleştirildi.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, OSB Teknik Koleji desteğiyle öğrencilerin ve sporcuların ders çalışmasını ve sınavlara hazırlanmasını amaçladıkları dersliğin yapımını da gerçekleştirdiklerini söyledi. OSB Teknik Koleji Atletikspor Başkanı Adil Özhan’a bu konudaki desteklerinden ötürü teşekkür ettiğini belirten Önal, “Sporcularımızın ve öğrencilerin nezih bir ortamda ders çalışmasını amaçladığımız derslik yapımını gerçekleştirdik ve öğrencilerimizin hizmetine sunuyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

OSB Teknik Koleji öğretmenlerinden Ali Rüzgar ve Yakup Yozgat ile birlikte 11AF şubesi öğrencileri Ahmetcan Yallı, Emircan Arslan, Efecan Pek, Emre Çekerek ve Mustafa Bozlağan derslik montajını gerçekleştirdiler.

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