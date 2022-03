Genç doktorlardan Başkan Yalçın'a ziyaret

Talas Belediyesi tarafından 2020 yılında açılışı gerçekleştirilen Kayseri’nin uyumayan tek kütüphanesi olan 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi her yaştan öğrenciye hizmet vermeye devam ediyor. Bu kapsamda kütüphaneden yararlananlar arasında Tıpta Uzmanlık Sınavı’na (TUS) giren genç doktorlar da yer aldı.

TUS’a 7/24 Kütüphane’de hazırlanan altı genç doktor, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ı makamında ziyaret ederek kendilerine sunulan bu imkandan dolayı teşekkür etti. Ziyarette konuşan Başkan Yalçın, kendilerinin 24 saat açık kalan kütüphanede ders çalışarak uzmanlığa hazırlanmalarından duygulandığını belirterek; “Sizi çok tebrik ediyorum. Sabaha kadar ders çalışacak bir mekânın Talas’ta bir ihtiyaç olduğunu bildikten sonra açtığımız kütüphanemizin sizler gibi genç doktorlarımızın da faydalanmasına fırsat olduğu için çok mutluyum. Kütüphanede her yaştan öğrencinin ders çalıştığını görünce ‘İşte hayat bu’ diyorum. Dünya kadar kanalizasyon yap, kaldırım yap, asfalt yap hiçbiri beni bu kadar mutlu etmez. Sizleri burada görünce duygulandım. Bu, işte meyvedir. Allah sizden razı olsun. Sizleri daha iyi yerlerde görmek bizleri mutlu eder. Bizim merkezimizde hazırlanmanız bize onur verdi. Görevlerinizde başarılar ve kolaylıklar diliyorum.” dedi. Talas 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi’nde sınava hazırlanan doktorlardan Veysel Ali Gülseren, “Tıpta Uzmanlık Sınavı’na Talas Belediye Başkanımızın açmış olduğu 7/24 Kütüphanede’de hazırlandım. Bu süreçte bizlere her konuda yardımcı olan, emeğini esirgemeyen başta başkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten günümüz şartlarına uygun, kültürel anlamda etkin bir kütüphane olmuş. Vatanımıza milletimize hayırlı bir doktor olup insanlığa faydalı olacağız inşallah.” diye konuştu.

TUS’a kütüphanede hazırlanan bir başka hekim Dr. Hayrullah Dedeoğlu ise, 2020 yılında mezun olup Sivas’ın Gemerek ilçesinde 6 ay çalıştıktan sonra TUS için istifa edip memleketi Kayseri’ye geldiğini belirterek, “Bu süreçte Talas 7/24 Kütüphane’den yararlandım. TUS’ta 7/24 çalışmak gerekir. Doktorlar bunu iyi bilir. Bize kütüphanenin 7 gün 24 saat kapılarını açan başkanımıza, belediyemize çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.