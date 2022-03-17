20212022 Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Okullar Arası Havalı ve Ateşli Silahlar İl Birinciliği sona erdi.

Çok Amaçlı Spor Salonu’nda yapılan müsabakalarda 8 okuldan 43 sporcu mücadele etti. Heyecanlı müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, dereceye giren sporcular ile antrenörleri Mehmet Avcı ve Serkan Ekinci tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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