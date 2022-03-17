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Başkan Çolakbayrakdar: "Kocasinan’da her şey gelecek nesiller için"

İHA

Başkan Çolakbayrakdar: "Kocasinan’da her şey gelecek nesiller için"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; kariyer planlama kapsamında Kayseri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Kocasinan’ın geri dönüşümde Türkiye birincisi olduğunu hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, her yıl 100 binden fazla ağacı toprakla buluşturduklarını, küçük ormanların olduğu parklar inşa ettiklerini ve geri dönüşüm gibi projelerle tabiatı koruduklarını vurguladı.
Fevziçakmak Mahallesi’ndeki okulu ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, ilk olarak bilişim sınıfındaki öğrencilerin yapmış olduğu uygulama ve çalışmaları inceledi. Öğrencileri tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar; “Yavrularımızın, yapmış olduğu uygulama ve çalışmaları, geleceğimiz için büyük bir umut veriyor. Gençlerimizi bu başarılı hazırladıkları projelerden dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi. Kariyer planlama kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar; “Gençlerle birlikte olmaktan dolayı son derece keyifli ve mutluyum. Her okulun farklı atmosferi var ve her okulda farklı bir enerjiyle karşılaşıyoruz. Özellikle her yaş grubunun kendince güzellikleri var. Her şey, kendi yaş grubunda anlamlı ve değerlidir. Bu noktada içinde bulunduğunuz zaman diliminin kıymetini bilin. Bazı değerler, belli yaş gruplarında kazanılması gerekmektedir. Bundan dolayı bu zaman sizin için büyük bir fırsattır. Bu fırsatı, çok iyi değerlendirip, elinizden geleni yapın. Daha fazla neler öğrenebiliriz, kaygısı içinde olun. Bilişim sınıfındaki arkadaşlarınızın yapmış olduğu uygulama ve çalışmaları gördük. Her gittiğim okulda çocuklarımızın yapmış olduğu çalışmaları görünce, gururlanmamak ve keyiflenmemek elde değil. Sizleri görünce geleceğe dair şevkimiz ve ümidimiz bir kat daha artıyor. Bundan dolayı sizlere daha fazla neler yapabiliriz kaygısı içerisindeyiz” ifadelerini kullandı. “En önemli işlerimizden biri tabiatı korumaktır” diyen Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
“Emanet aldığımız tabiatı, bizden sonraki kuşaklara daha iyi bir şekilde bırakabilmek için gayret ediyoruz. Bunlardan biri olan mahalleler içerisinde fonksiyonel parklar yapıyoruz. Parkların içerisinde küçük ormanlar oluşturuyoruz. İklim değişikliğiyle mücadele için her yıl 100 binden fazla ağacı toprakla buluşturuyoruz. Tabiatı korumak adına yapmış olduğumuz çalışmalardan bir tanesi de geri dönüşümdür. Hiçbir şekilde ambalaj atıkları; kağıt, karton, pet ve cam şişe, metal ve plastik gibi ürünleri çöpe ve doğaya atmamak gerekiyor. Çünkü bu ürünler tabiatta uzun süre yok olmuyor ve tabiatın dengesini bozuyor. O yüzden geri dönüşüm sadece atıkların korunması değil, çevrenin korunmasıdır. Bir o kadarda bu ürünler, kıymetli ve değerli ürünlerdir. Bu ürünleri, geri dönüşüme kazandırıldığında ekonomiye katkı sağlanmaktadır.”
Öğrencilerin sorularını cevaplayıp, keyifli sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, ardından öğretmenlerin isteklerini dinledi. Her hafta okul ziyaretleri gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Ziyaretlerimizde hem geleceğimizin teminatı yavrularımızla sohbet ediyoruz hem de geleceğimizi yetiştiren öğretmelerimizle bir araya gelip, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Öğretmenlerimizin hem yaşadığı çevreyle ilgili hem de okulla ilgili taleplerini dinliyoruz” şeklinde konuştu. Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse de Kocasinan Belediyesi’nin eğitimin her alanında yer aldığını vurgulayarak, “Okulların temizliğinden onarımına kadar her aşamasında belediyemiz destek vermektedir. Bundan dolayı Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Okul Müdürü ve öğretmenler ise okula yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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