Başkan İmamoğlu: “Tarihimizden aldığımız güçle çalışıyoruz”

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, 107 yıl önce sadece Türk tarihinin değil dünya tarihinin en önemli zaferlerinden birisinin yaşandığını belirtti. Başkan İmamoğlu, tarihten alınan güçle daha fazla çalışılması gerektiğini dile belirterek, artık dünyada ekonomik savaşların çok daha etkin hale geldiğini söyledi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, Çanakkale’de yokluk ve yoksulluk içerisindeki bir milletin dünya tarihine bir destan yazdığını belirterek, Türk tarihinin Çanakkale gibi nice destanlarla dolu olduğunu vurguladı ve yazılan her destanın devletin ve milletin gücünü tüm dünyaya gösterdiğini kaydetti.

Tarihten alınan güçle artık ekonomi alanında da yeni zaferler elde etmek için çalışılması gerektiğini ifade eden Başkan Yunus İmamoğlu, “Dünyada artık ekonomi savaşları çok daha etkin bir hal aldı. Bu anlamda her alanda daha fazla üretken bir ülke olmalıyız. Üretime dayalı göstereceğimiz büyüme, ülkemizin gücünü daha da artıracak ve ülkemize yönelik art niyetlileri sindirecektir. Bu anlamda Çanakkale ruhunu her daim canlı tutmamız gerekiyor. Bu ruh geleceğimizi aydınlatan en önemli ışık kaynağımızdır. Bu vesileyle, bizlere bu ruhu miras bırakan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

