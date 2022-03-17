Kayserispor, 25 futbolcuyla İstanbul'a gitti Mame Thiam kafilede

Kayserispor, yarın oynayacağı Karagümrük maçı için İstanbul'a hareket etti.

Süper Lig'in 30. haftasında Karagümrük ile karşılaşacak Kayserispor, hazırlıklarını tamamlayarak hava yolu ile İstanbul'a gitti. Ligde onadığı son 3 maçta galip gelemeyen Kayserispor, Karagümrük karşısında etkili futbol oynayıp 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Mensah sakatlıktan, Lionel Carole sarı kart cezasından ve Emre Demir'in de milli takım kampında olmasından dolayı forma giyemeyeceği maç için 25 kişilik futbolcu kadrosu ile İstanbul'a giden takımda, sakatlığı geçen Mame Thiam da yer aldı.

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